Studieninstitut der Stadt Duisburg mietet 3.000 m² Bürofläche

Nachdem das Investment-Team der Cubion Immobilien AG im vergangenen Jahr bereits den Verkauf der Duisburger Liegenschaft Mercatorstraße 74-78 an die Bochumer DGC Gruppe erfolgreich abgewickelt hat [wir berichteten], konnte das Team jetzt erfolgreich einen Mietvertag vermitteln.

Die Stadt Duisburg mietet die Flächen langfristig für das Studieninstitut Duisburg an. Zu diesem Zweck wird der Eigentümer in Zusammenarbeit mit der ImmoKonzept Plan GmbH das gesamte Gebäude zu einem Schulungszentrum umnutzen und auf den neuen Mieter zugeschnittene Flächen schaffen. Ausschlaggebend für die Anmietung waren u.a. die zentrale Lage in Hauptbahnhofnähe sowie die gute Ausstattung der Immobilie.