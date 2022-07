Studie zu Teilverkäufern in Deutschland

Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen den Immobilien-Teilverkauf, um Vermögen aus ihrem Haus oder ihrer Wohnung in Bargeld umzuwandeln, sich damit langgehegte Wünsche zu erfüllen und trotzdem ihre Immobilie weiterhin selbst­bestimmt zu nutzen.

.

„Die Anfragen von Eigentümern, die sich für den Immobilien­-Teilverkauf interessieren, hat sich bei uns alleine zwischen dem ersten Halbjahr 2021 und dem ersten Halbjahr 2022 mit Faktor 9,5 nahezu verzehn­facht“, sagt Christoph Neuhaus, Geschäftsführer und Gründer von Wertfaktor. Doch wer sind die Menschen, die einen Teil ihres Eigenheims gegen finan­zielle Freiheit eintauschen? Eine Analyse der Kunden (beziehungsweise Miteigentümer) von Wertfaktor zeigt: Der typische Teilverkäufer ist norddeutsch, frisch im Rentenalter und schuldenfrei.



Durchschnittlich sind die Kunden von Wertfaktor 65 Jahre alt. „Viele unserer Miteigentümer stehen am Anfang ihres Ruhestands“, sagt Christoph Neuhaus. „Sie wollen das Vermögen, das sie sich über ihr Arbeitsleben aufgebaut haben, genießen. Aber natürlich ist unser Teilverkauf-Modell völlig unabhängig vom Alter. Wir haben auch Miteigentümer im mittleren Alter. Und unser ältester Miteigentümer feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag und ist noch top fit. Das finde ich beeindruckend. Die Menschen haben oft einen großen Teil ihres Lebens Kredite für ihr Haus abbezahlt – mit dem Teilverkauf können sie dieses Vermögen genießen.“



Etwa 85 Pro­zent der Miteigentümer von Wertfaktor haben ihr Erspartes in ein Ein- oder Mehrfamilienhaus investiert, 15 Prozent in eine Eigen­tumswohnung. Davon verkaufen sie im Schnitt 41 Prozent. Je nach Wert, hat Wertfaktor dafür bisher bereits Beträge zwischen 100.000 und 2,5 Millionen Euro ausgezahlt. „Durch­schnittlich wünschen sich unsere Miteigentümer einen Auszahlungsbetrag von 193.210 Euro“, sagt Christoph Neuhaus. Viele Wertfaktor-Kunden reizen dabei die finanziellen Vorteile, die ihnen steigende Immobilienpreise bieten: Ein Haus, das 2015 für 500.000 Euro gekauft wurde, ist heute im bundes­weiten Mittel bereits mehr als 780.000 Euro wert. „Viele unserer Miteigentümer kennen sich bei Finanzthemen sehr gut aus: Sie haben in einer Bank gearbeitet oder als Geschäfts­führer oder Handwerksmeister ihren eigenen Betrieb geleitet. Sie kommen gezielt auf uns zu, weil sie diesen Wertzuwachs nutzen, und auch nach dem Verkauf von steigenden Immobilienpreisen profitieren möchten", so Christoph Neuhaus.



Interessant ist dabei auch die lokale Verteilung, denn besonders im Norden Deutschlands ist der Teilverkauf beliebt – immerhin befinden sich mit Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachen und Bremen vier der fünf Bundesländer mit den meisten Teilverkäufen pro Einwohner im norddeutschen Raum. Besonders beliebt ist der Teilverkauf in Schleswig-Holstein: Bezogen auf die Bevölkerung entscheiden sich hier sogar doppelt so viele Eigentümer für den Verkauf eines Immobilienanteils als im bundesweiten Durchschnitt. Auf Platz zwei folgt Hessen.



Die Gründe für Liquidität im Alter sind dabei ganz unterschiedlich: Das sind etwa der Traum, sich ein Wohnmobil oder eine Ferien­immobilie anzuschaffen und die noch aktive Zeit für Reisen zu nutzen. „Andere unserer Miteigentümer möchten sich etwa einen Wintergarten anbauen oder ihre Kinder unterstützen“, sagt Christoph Neuhaus. „23 Prozent unserer Miteigentümer haben zudem noch eine Immobilien­hypothek, die sie ablösen möchten. Und rund 45 Prozent möchten mit einem Teil des Erlöses einen Kredit begleichen. Sie möchten sich nach vielen Jahren an Rückzahlungen einfach unabhängig von Banken machen – und zwar mit Mitteln aus ihrem eigenen Vermögen.“



Weiterhin die Kontrolle über ihre Immobilie zu behalten, ist dabei für die Eigentümer besonders wichtig. „Menschen, die uns einen Teil ihrer Immobilie anvertrauen, haben oft eine große emotion­ale Bindung zu ihrem Haus. Ein Komplettverkauf geht an den Wünschen dieser Menschen vorbei“, erklärt Christoph Neuhaus. „Bei einer repräsen­tativen Befragung, die wir durchgeführt haben, gaben 82 Prozent der Immobilienbesitzern über 65 an, dass für sie ein Verkauf ihres Eigenheims nicht in Frage kommt. Sie möchten in ihrer Immobilie wohnen bleiben. Mit dem Teilverkauf können sie das und schaffen sich gleichzeitig finanzielle Freiheit.“