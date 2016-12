Studie: nette Kollegen wichtiger als Gehalt

Je netter die Kollegen, desto schöner der Job: Den meisten Deutschen ist ein gutes Betriebsklima wichtiger als Bezahlung oder Karriere. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Online-Umfrage des Personaldienstleisters Unique. „Spaß, Gehalt oder Kollegen – was ist das wichtigste an der Arbeit?”: Über dieses Thema konnte einen Monat lang abgestimmt werden. Für über die Hälfte der Befragten sind Faktoren wie Kollegialität oder berufliche Erfüllung am wichtigsten.

Das Gehalt allein macht nicht glücklich: Eine faire Bezahlung ist zwar auch weiterhin von hoher Bedeutung, doch die Zufriedenheit im Job bemisst sich nicht nur am Verdienst. Das verdeutlicht das Abstimmungs¬resultat bei der Multiple-Choice-Umfrage auf der Webseite von Un...

[…]