Analyse: Degi German Business und Axa Immosolutions mit bestem Restportfolio

Laut einer Analyse der Drescher & Cie Immo Consult AG in Bezug auf die Portfolioqualität der sich in der Abwicklung befindlichen Offenen Immobilienfonds, landet der Degi German Business auf Platz eins,

gefolgt vom Axa Immosolutions. Diese beiden Fonds verfügen somit die attraktivsten Rest-Immobilienportfolien, wobei sich die Anzahl der analysierten Objekte vor Übergang deutlich reduziert hat und somit nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit und Aussagekraft gegeben ist. Am Ende der Tabelle rangieren der SEB Global Property Funds und der Degi Global Business. Die Vermarktung dieser Restportfolien sehen die Autoren der Studie, auch nach erfolgtem Übergang auf die Verwahrstellen, nach wie vor als eine große Herausforderung.

.

Quantifizierung des Werterhaltes

Die Aussage hinsichtlich der Portfolioqualität muss laut der Autoren allerdings unbedingt in den Kontext der bereits entstandenen Verluste, noch möglicher Verluste und geleisteter Rückzahlungen gestellt werden. Dazu haben sie auch in diesem Jahr die eingetretenen Wertverluste mit Hilfe der von uns entwickelten Kennziffer „Cash Burn Rate“ quantifiziert. Die schlechtesten Werte haben mit über 65 % der TMW Weltfonds sowie mit über 60 % der Degi Europa. Am anderen Ende der Skala liegt mit großem Abstand der Kanam Spezial Grundinvest mit einem Wert von um die 5 %.



Unterschiedlicher Umgang des deutschen Fiskus mit der Grunderwerbsteuer

Mit Wirkung vom 31.12.2015 hat der Bundestag beschlossen, dass bei der Abwicklung offener Immobilienfonds für inländische Grundstücke nicht wie bisher zweimal Grunderwerbsteuer entrichtet werden muss. Damit kam es grunderwerbsteuerlich zu einer massiven Ungleichbehandlung zwischen Fonds, deren Übergänge auf die Verwahrstelle vor bzw. nach diesem Stichtag lagen. Aus diesem Grund initiierten viele Fondshäuser frühzeitige Verkäufe ihrer DeutschlandPortfolien in ein komplexeres Marktumfeld. Bei einer unterstellten durchschnittlichen Grunderwerbsteuerbelastung von 5 % hätten den Anlegern ansonsten auf das abzuwickelnde deutsche Gesamtportolio steuerliche Nachteile von bis zu rund 300 Mio. Euro gedroht. Die meisten Manager handelten im Sinne ihrer Anleger und reduzierten die Deutschland-Portfolien deswegen mit Priorität. Die erzielten Abwicklungsergebnisse sind laut der Autoren auch in diesem Kontext zu würdigen.