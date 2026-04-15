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Immobilien-Nachrichten » Running Deal
   
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Langfristiger Mietvertrag

Stromnetz Berlin mietet 1.100 m² Logistikfläche in Reinickendorf

Das Berliner Unternehmen PSG Property Service Group Berlin GmbH hat in Berlin-Reinickendorf eine Gewerbemietfläche von ca. 1.100 m² langfristig an die Stromnetz Berlin GmbH vermietet.

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Die Liegenschaft an der Triftstraße 37-38 / Holzhauser Straße umfasst ca. 18.500 m² Gewerbefläche wurde im Jahr 2025 vollumfänglich saniert, wodurch ca. 30 Mieteinheiten für Lager, Logistik und kleinteiliger Produktion errichtet wurden.

Bereits kurz nach Fertigstellung sind bereits über 72 % der Gewerbeflächen vermietet.