Strike eröffnet im Hamburger Quarree

Einmal mehr hat sich ein junges Unternehmen gezielt für das Quarree Wandsbek entschieden, um seine erste Filiale in der Hansestadt zu eröffnen. Seit Anfang Juni 2022 bietet die junge Vintage-Modekette Strike auf 300 m² im Quarree 8-10 ausgewählte Mode von Top-Marken aus aller Welt.

.

„Mit dem Quarree haben wir für unsere erste Hamburger Filiale einen coolen Standort gefunden. Und schon der riesige Erfolg an den ersten Tagen zeigt uns, dass wir uns richtig entschieden haben. Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit im Quarree und darauf, mit diesem neuen Standort auch wieder neuen Kunden die Möglichkeit zu geben, aus unseren coolen Einzelstücken ihr neues Lieblingsoutfit zusammenzustellen.“, so Strike-Gründer Daniel Bayen.



„Das Quarree ist bekannt für seinen besonderen Mix aus deutschen und internationalen Stores plus lokalen Geheimtipps. Strike liegt genau dazwischen: Für viele noch ein Geheimtipp und zugleich ein schnell wachsendes, dynamisches Unternehmen mit hohem Trendpotenzial“, sagt Centermanager Frank Klüter. „Wir freuen uns darüber, dass sich die Marke für das Quarree entschieden hat. Es ist zu erwarten, dass der Store nicht nur Wandsbeker Stammkunden anzieht, sondern auch neue Kunden aus der weiteren Umgebung zu einem Besuch motiviert.



Eigentümer des Centers ist der offene Immobilienfonds UniImmo: Deutschland von Union Investment, der das Quarree Wandsbek 2019 bis 2021 mit einer Investition von ca. 40 Millionen Euro umfassend modernisiert und umstrukturiert hat [wir berichteten].