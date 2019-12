Strenger legt Grundstein für neuen Geschäftssitz in der Ludwigsburg

Am vergangenen Donnerstag setzte die Strenger Gruppe in der Ludwigsburger Karlstraße vor rund 120 Zuschauern traditionell den ersten Stein für ihren neuen Geschäftssitz im Strenger Haus in der Karlstraße 8. Ehrengast Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht lobte die gelungene Zusammenarbeit und legte unter anderem eine Broschüre des Weihnachtsmarkts in die Zeitkapsel.

