Strenger sammelt für Aufnahmehaus für Kinder

Anlässlich ihres 40-jährigen Firmenjubiläums hat die Strenger Gruppe im Rahmen einer Charityparty Spenden für das mittlerweile dritte Heimstark-Aufnahmehaus für Wohnungslose der Karl und Ingrid Strenger Stiftung gesammelt. Es kamen über 160.000 Euro zusammen.

.

„Auch hierzulande geraten Kinder in Not. Wir wollen ihnen ein schützendes Heim, Wärme und Geborgenheit geben“, beschreibt Dr. Lis Hannemann-Strenger ihre Vision für das dritte Heimstark-Haus. Hannemann-Strenger ist Teil der Geschäftsleitung der Strenger Gruppe und Beirätin der Strenger Stiftung, die vor über 20 Jahren von ihren Eltern gegründet wurde. Mittlerweile ist Hannemann-Strenger selbst Mutter von fünf Kindern und führt das Ludwigsburger Familienunternehmen in zweiter Generation mit ihrem Mann Dr. Daniel Hannemann und Julien Ahrens.



In den 2011 und 2018 eröffneten Heimstark-Häusern steht die Unterstützung erwachsener Wohnungslose im Fokus. Das dritte Heimstark-Haus wird in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg konzipiert und bietet gezielt Jugendlichen Unterstützung, die bislang im Kinderheim betreut wurden und mit der Volljährigkeit wohnungslos würden. Die meisten von ihnen mussten in den ersten Jahren ihres Lebens bereits harte Erfahrungen machen, die ihr Aufwachsen zutiefst geprägt haben.



Für das Heimstark Haus drei wurde bereits eine geeignete Immobilie in Ludwigsburg-Neckarweihingen erworben, die nun umgebaut wird. In dem Haus werden rund zehn junge Menschen im Übergang zur vollkommenen Selbstständigkeit, Alleinerziehende oder junge Familien mit Unterstützungsbedarf durch Mitarbeitende der Karlshöhe betreut. Um sicherzustellen, dass die Jugendlichen eigenständig werden, wird die Mietdauer auf drei Jahre begrenzt sein. Dank der intensiven Betreuung bietet das Haus seinen Bewohnern ein Zuhause, aus dem heraus Sie gestärkt in ihr selbstständiges Leben starten können.