Strenger gewinnt städtischen Wettbewerb in Weil am Rhein

Mit einstimmigem Gemeinderatsbeschluss und großem Vorsprung auf die Mitbewerber konnte die Strenger Gruppe den von der Stadt ausgelobten Wettbewerb um eine rund 9.500 m² große Fläche an der Blauenstraße im Stadtteil Friedlingen für sich entscheiden. In unmittelbarer Nähe zum Rhein werden 211 Wohneinheiten in drei- bis sechsgeschossigen Baukörpern mit unterschiedlichen Dachformen und Fassadensystemen entstehen.

„Die Jury hat die anspruchsvolle, abwechslungsreiche Architektur und die soziale Ausgewogenheit unseres Quartiers überzeugt“, freut sich Daniel Hannemann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Strenger Gruppe. „Ein weiteres Zeugnis unserer Quartiersentwicklungskompetenz, die wir weiter ausbauen werden.“



Die Architekturpartner für das Projekt sind Steinhoff Haehnel und Koeber Landschaftsarchitektur aus Stuttgart.



Das Quartier mit 211 Wohnungen und zusätzlichen Gewerbeeinheiten soll 2024/25 realisiert werden, der Baubeginn ist im Jahr 2023 geplant. Es entstehen rund 15.000 m² nachhaltig gebaute Wohnfläche und 225 Stellplätze. 75% der Wohnungen sowie die Außenanlagen werden barrierefrei gestaltet. 33% der Wohnfläche werden als sozial geförderter Wohnraum erstellt.



Als innovatives Familienunternehmen ist die Strenger Gruppe in den Regionen Stuttgart, München, Frankfurt und Hamburg mit ihren Marken Strenger Bauen und Wohnen, Baustolz und Wohnstolz aktiv, 2021 werden rund 500 Wohneinheiten fertiggestellt. Mit seinen 120 Mitarbeitern ist Strenger auf durchdachte Siedlungskonzepte spezialisiert und wird 2021 erstmals in der Firmengeschichte eine Gesamtleistung von über 200 Mio. Euro erbringen.