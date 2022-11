Das Schweizer Unternehmen Strellson stellt sich neu auf. Nach Rebranding und neuem Logo erstrahlt jetzt nach einer Umbauphase der Shop der Männermodenmarke auf der Düsseldorfer Kö in neuem Glanz. Der 340 m² große Strellson-Shop in der Königsallee 11 am Breidenbacher Hof umfasst zwei neu gestaltete Etagen. Bei dem Umbau auf

[…]