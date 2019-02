Streletzki füllt Großprojekt B-Hub in Friedrichshain

B-Hub

Die Streletzki Gruppe füllt ihren „B-Hub“ an der Rummelsburger Bucht mit Leben. Wie der Investor jetzt bekannt gab, ist der erste große Ankermieter für rund 12.000 m² gefunden. Außerdem wird ein Edeka-Markt als Nahversorger in das Landmark in der Kynaststraße einziehen. Nach Plänen des Architektenbüro Barkow Leibinger entsteht dort aktuell mit über 300 m Länge und bis zu zehn Geschossen einer der größten Bürostandorte Berlins.

Das über 47.000 m² große Gebäude in der Kynaststraße 1-3 wird Platz bieten für 3.000 Arbeitsplätze. Der erste Ankermieter, ein internationales Logistikkonzern, hat einen Mietvertrag über über 12.000 m² Fläche unterzeichnet, um dort seine Digitalsparte unterzubringen. Ebenfalls unter Dach und Fach ist ein Vertrag mit der Handelskette Edeka, die im November 2020 im Gebäude einen Markt mit einer Verkaufsfläche von über 1.400 m² für die Anwohner der umliegende Kieze und für die Beschäftigten im B-Hub eröffnen wird. Des Weiteren wird durch die Einbindung eines renommierten Co-Working-Space-Anbieters „die zukunftsweisende Flexibilität des Gebäudes weiter betont“, so Julian Streletzki, geschäftsführender Gesellschafter der Streletzki Gruppe. „Auf mehrern Tausend Quadratmetern werden mobile Arbeitsplätze, Konferenz- und Eventflächen entstehen, die die Mieter in ihren dynamischen Organisationsprozessen unterstützen.“



„Wir haben im B-Hub noch viel vor“, ergänzt Carsten Leckebusch, Geschäftsführer der Streletzki Gruppe. „Wir wollen fürs Gebäude eine eigene App entwickeln, die den Mietern alle Services des Hauses öffnet – beispielsweise die Buchung von Arbeitsplätzen beim Co-Worker oder von Besprechungsräumen, dazu das Catering vom Food-Court. Auch die Beschäftigten im Haus nehmen wir mit der App in den Fokus. Von der Organisation der Kinderbetreuung oder der Reparatur fürs Fahrrad bis zur gemeinsamen Verabredung zur Laufrunde um den Rummelsburger See oder zur Yogastunde im hauseigenen Fitnessbereich – inklusive Buchung des Trainers – wir haben noch viele Ideen in der Schublade, mit denen das B-Hub den Arbeitsalltag der Mieter auf ein neues Level heben wird.“



Neben der modernen Arbeitsumgebung und dem Supermarkt bietet das Bürogebäude einen Food-Court und ein Café, ein Fitness-Studio sowie Außenstellflächen und 160 Tiefgaragenplätze für Fahrräder und PKW – für Elektro-Fahrzeuge auch mit Lademöglichkeit.