Streitfeldlofts gehen an BlackRock Fonds

Der BlackRock Eurozone Core Property Fund sicherte sich off-market die Münchner Streitfeldlofts“. Der ehemalige Produktions- und Verwaltungsstandort ist in den vergangenen Jahren von den beiden Partnern Binnberg und Sacher Real Estate revitalisiert worden. Die Vermietungsquote liegt bei rund 60 % und bietet somit noch Luft nach oben.

Der BlackRock Eurozone Core Property Fund hat das im Sommer 2020 fertiggestellte Bürogebäude „Streitfeldlofts“ erworben, das im Stadtteil Berg am Laim liegt. Das Objekt in der Streitfeldstraße 17-19 verfügt über eine vermietbare Bürofläche von 8.360 m². Das Gebäude, das eine qualitativ hochwertige Ausstattung sowie flexible Grundrisse bietet, ist aktuell aber nur zu rund 60 % vermietet. Die Mieter stammen insbesondere aus den Bereichen IT und dem Dienstleistungssektor und verfügen über gute Bonitäten.



Das Gebäude verfügt über ein Nachhaltigkeitszertifikat nach der britischen Building Research Establishment Environmental Assessment Methode (BREEAM), das ihm die Bewertung „sehr gut“ bescheinigt. Dieses Rating dürfte in Kürze auf die Note „exzellent“ heraufgestuft werden.



„Wir freuen uns, in ein so qualitativ hochwertiges, energieeffizientes und flexibles Bürogebäude zu investieren. München ist ein Markt mit starken Fundamentaldaten. Objekte wie diese erfreuen sich nach wie vor eines robusten Interesses vonseiten der Mieter. Diese jüngste Akquisition unterstreicht einmal mehr unsere Core-Anlagestrategie, in deren Mittelpunkt Ertrag, Resilienz und Nachhaltigkeit stehen“, sagt Ian Williamson, Fondsmanager des BlackRock Eurozone Core Property Fund.



„Der Off-Market Ankauf der „Streitfeldlofts“ ist eine großartige Ergänzung für unser bestehendes Portfolio an deutschen Objekten. Wir freuen uns darüber, dass wir uns dieses Münchner Objekt von einem so erfahrenen Entwickler sichern konnten. Nachhaltige, qualitativ hochwertige Büroflächen in aufstrebenden Teilmärkten der Top-Bürostandorte bleiben im Fokus unserer deutschen Strategie“, ergänzt Björn Rasche, Leiter für Immobilien-Akquisitionen in Deutschland und den Niederlanden.



Cushman & Wakefield, Linklaters, SMV und TA Europe haben den BlackRock Eurozone Core Property Fund im Zuge der Akquisition und während der Bauphase beraten.