UBM und ARE schließen strategische Partnerschaft

Die UBM Development und die Austrian Real Estate GmbH (ARE) haben eine strategische Partnerschaft gechlossen. UBM beteiligt sich an „Eurogate“, einem der größten Stadtentwicklungsprojekte im Herzen Wiens. Gleichzeitig übernimmt die ARE Anteile an einem UBM-Großprojekt in München und wird damit erstmalig in Deutschland aktiv.

