Strategis erreicht Spitzenmieten für Wohnungsneubau in Erkner

Die Strategis AG hat in weniger als drei Monaten das Neubauprojekt Riverside im brandenburgischen Erkner nahe Berlin vollständig vermietet. Die erzielte Durchschnittsmiete liegt bei 17,80 Euro/m² nettokalt und in der Spitze bei 22,53 Euro/m² nettokalt. Das Neubauprojekt befindet sich in direkter Wasserlage an der Löcknitz und umfasst 51 Wohneinheiten mit insgesamt 3.138 m² Wohnfläche, 39 Tiefgaragenstellplätze, 19 Außenstellplätze, sowie 342 m² Gewerbefläche. Die Fertigstellung erfolgte im Februar 2023 und die ersten Mieter sind bereits in die neuen Wohnungen eingezogen. Strategis wurde von Eigentümerseite mit der Erstvermietung und dem Globalverkauf beauftragt.

.

Die rund 12.000 Einwohner starke Gemeinde Erkner liegt im Landkreis Oder-Spree an der südöstlichen Stadtgrenze zu Berlin. Erkner verfügt über eine direkte S-Bahnanbindung an die Hauptstadt. Die Tesla-Gigafactory ist in zehn Minuten und der Hauptstadtflughafen BER in 30 Minuten mit dem Auto erreichbar. „Das südöstliche Berliner Umland boomt und bietet mit den vielen Seen, Flüssen und Wäldern neben attraktiven Arbeitsplätzen auch eine hohe Lebensqualität, die in den vergangenen Jahren insbesondere Familien angezogen hat. Das haben wir bereits bei unseren Vermietungsaktivitäten in diversen Projekten in Schönefeld gesehen. Dort haben wir mittlerweile über 1.000 Wohnungen vermietet“, sagt Sascha Nöske, Vorstandsvorsitzender der Strategis AG.