Strategic Value Partners übernimmt Parkhausbetreiber Apcoa

Apcoa Parking Holdings und Strategic Value Partners und ihre Tochtergesellschaften (zusammen „SVP") gaben heute bekannt, dass die von SVP verwalteten Fonds eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % von Apcoa getroffen haben. Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten drei Monaten erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen.

.

Apcoa bietet europaweit Parkraumbewirtschaftungsdienste an und betreibt über 1,8 Millionen Parkplätze an 13.000 Standorten in über 400 Städten. Mit einem Jahresumsatz von rund 900 Millionen Euro ist der Parkhausbetreiber ein zuverlässiger Partner für private und öffentliche Immobilieneigentümer und bietet ausgelagerte Dienstleistungen für Parkflächen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Urban Hubs mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Mobilität und Logistiklösungen für Smart Cities.



Die von SVP verwalteten Fonds sind seit 2014 Minderheitsaktionär bei Apcoa. Im Rahmen dieser Akquisition werden die SVP-Fonds Aktien vom derzeitigen Mehrheitsaktionär Centerbridge und anderen Minderheitsaktionären erwerben.



„Wir danken Centerbridge für ihre Unterstützung und freuen uns auf das nächste Wachstumskapitel unter der Führung von SVP. Wir sehen die Investition von SVP als ein starkes Vertrauensvotum in die Strategie und das Geschäftsmodell von Apcoa, die Stärke unserer Kundenbeziehungen und die Qualität des Managementteams und der breiteren Mitarbeiterbasis. Mit dieser Unterstützung werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, den Wert der Vermögenswerte unserer Kunden zu maximieren, unsere digitalen Dienstleistungen weiterzuentwickeln und unser Engagement in den Bereichen EV-Ladestationen und nachhaltige Mobilität in den Innenstädten zu verstärken.“, sagt Philippe Op de Beeck, CEO von Apcoa.



John Brantl, Co-Leiter des europäischen Investmentteams von SVP, ergänzt: „Wir freuen uns, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um erhebliche Werte zu erschließen, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung, die Nutzung ungenutzter Flächen und die Monetarisierung des Ladens von Elektrofahrzeugen. Wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, das Unternehmen durch organisches Wachstum, operative Verbesserungen und umfangreiche Investitionen in innovative Technologien auf die nächste Stufe zu heben.“