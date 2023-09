Straßkirchen: Anwohner stimmen für BMW-Werk im Gäuboden

Die Kritiker der Industrieansiedlung mussten eine Schlappe hinnehmen: Mit einer deutlichen Mehrheit von über 75 Prozent haben sich die Anwohner von Straßkirchen für das neue BMW Werk im Gäuboden ausgesprochen.

.

In dem geplanten BMW Werk Irlbach-Straßkirchen will der Autobauer künftig Hochvolt-Batterien für die in Bayern gebauten BMW-Elektroautos fertigen. Das rund 105 Hektar große Areal, das gut an die BMW-Werke in Dingolfing, Regensburg und München angebunden ist, hat BMW bereits erworben. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts könnten rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz finden.



“Das klare Votum in Straßkirchen zeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger Investitionen in zukunftsfähige Technologien und Arbeitsplätze befürworten. Gleichzeitig sehen wir, dass mit guten Lösungsansätzen, einem transparenten Prozess und offenem Dialog belastbare Entscheidungen für eine gemeinsame Zukunft getroffen werden können. In Summe ist das heute ein wichtiges Signal für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland.”, so Immobilienvorständin Ilka Horstmeier gegenüber der Presse.