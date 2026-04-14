Straßendienst Meister kauft Logistik-Liegenschaft in Oberhausen

Brockhoff hat in Oberhausen den Verkauf von zwei vollvermieteten Büro- und Hallenkombinationen am Standort Im Lipperfeld 19–21 begleitet. Käufer ist die Straßendienst Meister GmbH, die die Liegenschaft zur Teil-Selbstnutzung, sowie als Anlageobjekt erworben hat. Die Immobilien verfügen gemeinsam über eine vermietbare Fläche von 3.810 m². Die beiden Grundstücke umfassen zusammen rund 9.000 m².

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Die Objekte befinden sich in einem gepflegten und funktionalen Zustand. Durch den Nutzungsmix aus Büro- und Hallenflächen sowie die vollständige Vermietung handelt es sich um ein attraktives Anlagepaket. Der Standort zählt innerhalb Oberhausens zu den verkehrsgünstigsten Gewerbelagen. Die unmittelbare Nähe zur A 42 und zur A 3 sorgt für eine hervorragende regionale und überregionale Anbindung.



„Gewerbeimmobilien mit solider Substanz, durchdachten Flächenzuschnitten und einer so starken Verkehrsanbindung sind im Markt sehr gefragt. Der Standort Im Lipperfeld überzeugt seit Jahren durch seine nachhaltige Vermietbarkeit und die hohe Attraktivität für unterschiedlichste Unternehmen. Der Verkauf zeigt, dass gepflegte Bestandsobjekte in guten Lagen weiterhin zu den stabilsten Anlageformen im Ruhrgebiet gehören", betont Tobias Altenbeck, Immobilienberater bei Brockhoff.