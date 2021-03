Das Unternehmen Prima Hotels und Resorts hat in Roßbach (Wied) das Strand-Café in der Neustadter Straße 9 gemietet. Das 3-Sterne-Hotel und Restaurant direkt am Fluss Wied verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rd. 1.081 m². Die aktuelle Jahresnettokaltmiete liegt bei ca. 60.000 Euro. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Beratend und vermittelnd…

[…]