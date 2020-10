Die Strama MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG, ein in Straubing ansässiges Maschinenbau-Unternehmen, hat das Produktionsareal der Harmann Holding GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Karlsbad (bei Karlsruhe) in Straubing, Schlesische Straße 135, gekauft. Der Hersteller von Autoradios und Navigationssystemen hatte zu Beginn des Jahres die Schließung des Werks…

[…]