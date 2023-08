Stradivarius eröffnet ersten Highstreet-Flagshipstore in Hannover

Nach der kürzlich erfolgten Eröffnung der ersten Deutschland-Filiale in Dresden [wir berichteten] eröffnet Stradivarius in der niedersächsischen Landeshauptstadt nun seinen ersten Highstreet-Flagshipstore. Im Frühjahr 2024 bezieht das Young-Fashion-Konzept des spanischen Modekonzerns Inditex ein ca. 510 m² umfassendes Ladenlokal in der Großen Packhofstraße 41-45, welches bisher noch von Only genutzt wird.

.

Die Vermittlung des Mietvertrages sowie die Beratung des Vermieters und des Mieters erfolgten durch Storescouts.