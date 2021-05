Stradiot neuer Head of Investment bei 6B47

Christoph Stradiot

© feelimage / Matern

Nach der Weichenstellung des 6B47 Geschäftsbereichs Corporate Finance & Investment im Herbst 2020 mit Elke Plazeriano an der Spitze, folgte im Frühling nun die Neubesetzung für die Position Investor Relations.

.

Christoph Stradiot (41) verstärkt seit ersten März 2021 das Team als neuer Head of Investment & Relationship Management. In dieser Funktion zeichnet er für sämtliche Mezzanin- und Eigenkapitalthemen und den Real Estate Club verantwortlich. Der gebürtige Wiener hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und der IESE Business School in Navarra (Spanien) studiert. Nach seinen beruflichen Stationen bei der Erste Group Immorent AG und der Raiffeisen Bank International AG war er zuletzt als Associate Director bei Ernst & Young im Bereich Markets und davor über vier Jahre in der Transaktionsberatung in Wien tätig.