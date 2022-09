Strabag und Peri feiern erstes 3D-Drucker-Gebäude

Strabag hat mit dem 3D-Betondruck-Pionier Peri im niederösterreichischen Hausleiten das erste 3D-gedruckte Haus eröffnet. Der haushohe 3D-Drucker errichtet in 45 Stunden den Rohbau für den rd. 125 m² großen Bürozubau. Die Strukturen des Betondrucks sind als gestalterisches Element nach wie vor an der Fassade erkennbar und geben dem Gebäude neben der kleeblättrigen Form ein besonderes Erscheinungsbild.

