Strabag übergibt Gläserne Softwarefabrik Karlsruhe an STP

Ende Mai übergab die Strabag Real Estate (SRE) der STP Informationstechnologie AG ihren neuen Firmensitz. Im Juni nahm das auf Insolvenz- und Anwalts-Software spezialisiertes Unternehmen den Arbeitsbetrieb auf. Erworben hat das Büroensemble die Deka Immobilien, die sich das Büroobjekt bereits 2018 kaufvertraglich gesichert hatte, und nun in einem Spezialfonds einbringen wird.

