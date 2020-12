Strabag übergibt das neue HSBC Hauptquartier an Luwin

In Kürze geht es los: Die internationale Großbank HSBC Trinkaus & Burkhardt verläßt seinen prestigereichen Standort an der Ecke von Königsallee um seine neue Konzernzentrale auf dem ehemaligen Rheinbahngelände im Industrieviertel Heerdt zu beziehen. Projektentwickler Strabag Real Estate hat das jetzt fertiggestellte Neubauprojekt „OBRKSSL“ an den Asset Manager Luwin Real Estate Managers übergeben. Im Hintergrund steht als Investor ein deutsches Versorgungswerk.

.