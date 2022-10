Strabag setzt Fokus auf klimaneutrale Immobilien

Auf der diesjährigen Expo Real widmen sich Strabag Real Estate (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Strabag Real Estate, Züblin und Strabag Property and Facility Services ganz dem Thema Nachhaltigkeit und der Frage, wie Neubauten und Bestandsimmobilien in allen Lebenszyklusphasen Ressourcen und Klima schonen.

.

Die Unternehmensgruppe hat sich nicht nur selbst verpflichtet, bis 2040 entlang der kompletten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden, sondern auch zum Ziel gesetzt, als Vorreiterin den dringend notwendigen Wandel der Branche aktiv zu gestalten. Der auf der Expo Real präsentierte neue Konzernclaim „Work On Progress“ unterstreicht diese Fokussierung auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Innovation und Digitalisierung auch in der Kommunikation.



Komplexe Themen auf den Punkt gebracht

Auf der rd. 50 m² großen Sonderausstellungsfläche von Strabag Real Estate, Züblin und Strabag Property and Facility Services erwarten die Besuche u.a. ein Videogame, Erklärfilme, Exponate und Grafiken zu den Themen:



• Generative Design – CO2-neutrale Gebäude geplant mit KI: Strabag erklärt, wie menschliche Expertise mit Künstlicher Intelligenz kombiniert werden kann, um die Planung, den Bau und den Betrieb von Immobilien mit Generative Design nachhaltig zu gestalten. Der CO2-Fußabdruck von Immobilien kann in einem Videogame durch das Einstellen und Verändern diverser Faktoren spielerisch ermittelt werden.

• Dekarbonisierung von Bestandsimmobilien: Eine der großen Herausforderungen auf dem Weg zur klimaneutralen Immobilie ist die Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden. Besucher erfahren, welche Kompetenzen und Tools bereithält, um den CO2-Fußabdruck eines Gebäudes zu minimieren.

• Moleno und Leno-Add: Das serielle und modulare Holz-Hybrid-Bausystem kombiniert Holz und Beton als Tragkonstruk­tion und bietet die Möglichkeit, mit maximal flexiblen Grundrissen in sehr kurzer Bauzeit Gebäude zu errichten. Die montagefertige Fassade Leno-Add ergänzt das Moleno-Bausystem.

• ennagy: Als eine E-Mobilitätsmarke des Konzerns bietet Ennagy nachhaltige Ladeinfrastrukturen und Energie­lösungen aus einer Hand – von der Konzeption bis zum Betrieb.

H3Ö: Vielfältige Maßnahmen machen das H3Ö, eine Projektent­wicklung der Strabag Real Estate, zu Hannovers nachhaltigstem Büroquartier mit hoher CO2-Reduktion und regenerativen Energiekonzepten.

• Concular: Das Software-Start-up, an dem Strabag beteiligt ist, hat sich zum Ziel gesetzt, zirkuläres Bauen zu fördern und damit die Baubranche auf dem Weg hin zur Klimaneutralität zu unterstützen. Durch intelligente datenbasierte Materialvermittlung zwischen Rückbau und Neubauprojekten soll zirkuläres Bauen einfacher und wirtschaftlicher werden.