Strabag SE verpflichtet Klemens Haselsteiner

Klemens Haselsteiner

© Strabag

Strabag SE wird ab dem 1. Januar 2020 die Zuständigkeit u. a. des Themas Digitalisierung auf Vorstandsebene heben und den Vorstand entsprechend von fünf auf sechs Personen erweitern. Das neue Ressort „Digitalisierung, Unternehmensentwicklung und Innovation“ wird mit Klemens Haselsteiner (38) besetzt.

.

Klemens Haselsteiner startete seine Karriere 2004 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Österreich. Nach Absolvierung des Zivildiensts und Berufserfahrung bei einem russischen Industriekonzern trat er 2011 in den Strabag-Konzern in Russland ein. Dort war er u. a. mit dem zentralen Controlling betraut. Ab 2015 war er bei der deutschen Strabag-Konzerngesellschaft Ed. Züblin AG, Direktion Stuttgart, tätig – zunächst als kaufmännischer Bereichsleiter für den Schlüsselfertigbau, seit 2018 als kaufmännischer Direktionsleiter.