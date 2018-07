Strabag Real Estate verkauft Lift-Off in Böblingen/Sindelfingen

Richtfest des Lift-Off (1 / 2)

Vor genau einem Monat feierte das Lift-Off auf der Konrad-Zuse-Straße 1 Richtfest. Nun hat die Projektentwicklerin Strabag Real Estate GmbH (SRE) erneut Grund zur Freude. Die S-Immobilienvermögen GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Sparkasse Pforzheim Calw, erwarb die 8.400 m² große Büroimmobilie. Anfang 2019 soll das auf dem ehemaligen Flugfeld in Böblingen/Sindelfingen errichtete Objekt bezogen werden.

„Die erfolgreiche Transaktion spricht für die weitsichtige Investmentstrategie unseres Käufers und die Nachhaltigkeit der Immobilie. Neben der attraktiven Lage und der Zertifizierung im DGNB-Gold-Standard, bietet sie flexible und effizient belegbare Grundrisse,“ erläutert Uwe Jaggy, SRE-Bereichsleiter Stuttgart.



Mit dem erfolgreichen Verkauf des Lift-Off steht auch der erste Mietvertrag kurz vor der Unterzeichnung. Vielversprechende Gespräche mit weiteren Interessenten werden geführt. „Böblingen ist nicht nur der wirtschaftlich erfolgreichste Landkreis Deutschlands, sondern einer mit überaltertem Flächenangebot. Neue Objekte sind begehrt wie nie, da moderne Büros ein wichtiger Wettbewerbsvorteil im immer härteren Kampf um gute Mitarbeiter sind“, begründet Roman Herdt, Geschäftsführer Leasing bei Immoraum, die gestiegene Nachfrage. Die Maklergesellschaft vermarktete bereits mehrere Flächen in nun vollvermieteten Nachbargebäuden. Entscheidend für die Nutzerinnen und Nutzer war dabei nicht nur der Mangel an lokalen Büroalternativen, sondern die handfesten Lagevorteile des am Reißbrett konzipierten Flugfeld-Quartiers: Die Verkehrsanbindung an Autobahn und S-Bahn ist exzellent, gleiches gilt für die Versorgungsinfrastruktur und die durchdachte Aufteilung der Grundstücke.