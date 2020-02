Strabag veräußert Frankfurter Wohnprojekt „Kuhlio“ an Luwin

Die Strabag Real Estate GmbH, Bereich Rhein-Main, hat im Rahmen eines Forward Deals den Mietanteil der Frankfurter Wohnentwicklung „Kuhlio“ an die im vergangenen Jahr gegründete Luwin Real Estate Managers GmbH[wir berichteten] für ein deutsches Versorgungswerk veräußert. SRE wird die Erstvermietung übernehmen. Im Sommer 2018 kündigte der Projektentwickler seine Pläne für das Wohnungsbauprojekt an, damals noch unter dem Namen „Kuhwald 55“ [wir berichteten].

