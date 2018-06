Strabag Real Estate und Moxy schließen Pachtvertrag für 128-Zimmer-Hotel in Bremen

Visualisierung des Üeins

© Studio Architec

Mit dem Üeins erweitert die Strabag Real Estate GmbH die Überseestadt in Bremen um ein Hotel- und Dienstleistungsensemble. Für knapp die Hälfte der 10.000 m² Fläche unterzeichnete die Betreibergesellschaft SV Hotels mit dem jungen Lifestyle-Marke Moxy am vergangenen Freitag einen 20-Jahres-Pachtvertrag. Auf der anderen Hälfte des fünfgeschossigen Gebäudes sind Büro-, Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen vorgesehen. Im Herbst soll die Errichtung des markanten Klinkerbaus beginnen.

Die rote Backsteinfassade des Üeins passt perfekt zum urbanen Hafenleben, das in der 300 Hektar großen Überseestadt rund um zwei Hafenbecken entsteht. Das unverwechselbare maritime Flair machen den Ort zur attraktiven Adresse für Unternehmen, Anwohner und Touristen gleichermaßen. Unweit zur Bremer Innenstadt gelegen, ist die Anbindung an den Nah- und Fernverkehr hervorragend.



„Wir zielen im Üeins auf einen Nutzermix ab, der zum lebendigen und frischen Spirit des Quartiers passt“, freut sich Detlev Neuhaus, SRE-Bereichsleiter Niedersachsen/Bremen, dass es gelang, just das Lifestyle-Hotel Moxy für den Standort zu gewinnen. Zuvor hatte die Entwicklerin mit der Betreibergesellschaft SV Hotel im Flare of Frankfurt ein Objekt realisiert. „Moxy positioniert sich an pulsierenden Standorten. Mit ihren vielfältigen Kultur-, Kunst- und Veranstaltungsangeboten passt die Überseestadt perfekt zum Zeitgeist und zum Lebensgefühl unserer Zielgruppen“, unterstreicht Beat Kuhn, Managing Director der Schweizer Betreibergesellschaft SV Hotel die Standortvorteile. Noch keine fünf Jahre alt, unterhält Moxy bereits elf Häuser in Deutschland und wird absehbar sechs weitere eröffnen. In der Hansestadt liegt die expansive Marke ab 2020 vor Anker.