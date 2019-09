Strabag Real Estate feiert Grundsteinlegung für Bremer „Üeins“

Die Umwandlung des alten Bremer Hafenreviers in einen Ortsteil zählt zu den größten städtebaulichen Entwicklungen Europas. Mit dem „Üeins“ steuert Entwicklerin Strabag Real Estate (SRE) 10.000 m² Mietfläche zum jungen Überseequartier bei. Für das am Kopf des Europahafens gelegene Hotel- und Dienstleistungsensemble feierte die Bauherrin gestern Grundsteinlegung. Im Beisein geladener Gäste aus Politik und Wirtschaft griff SRE-Projektleiter Ulf Seidensticker gemeinsam mit Volker Thamm, Development Director der künftigen Mieterin SV-Hotel, Silvia Neumeyer, CDU-Fraktionssprecherin Bau, sowie Henning Thies, Bereichsleiter beim Generalunternehmen Züblin, und Johannes Brixel von den beauftragten Architekten gruppeomp, zu Kelle und Mörtel.

