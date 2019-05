Strabag hisst Richtkrone über Düsseldorfer Büro-Objekt „Obrkssl“

Im Beisein des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Thomas Geisel und Hauptmieterin HSBC Deutschland, vertreten durch die Sprecherin des Vorstands, Carola von Schmettow, hisste Strabag Real Estate GmbH (SRE) gestern den Richtkranz über dem „Obrkssl – home of success“. Bei der Grundsteinlegung vor einem Jahr hieß das Projekt noch „New Office“ [wir berichteten]. In Anlehnung und als Hommage an den Stadtteil Oberkassel wurde die 35.000-m²-Büroimmobilie nun umbenannt und das Objekt samt Stadtteil durch ein innovatives Marketingkonzept beworben. Mit drei viralen Spots, Plakaten und einer tollen Homepage, gelang es der zweistufigen Kampagne große Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dabei sorgte die spannende Aufmachung für eine intensive und schnelle Verbreitung in den sozialen Medien.

