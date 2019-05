Strabag baut Bürogebäude-Zwillinge „The Twist“ in Eschborn

„The Twist“ nennt Strabag Real Estate (SRE) ihre jüngste Projektentwicklung im Raum Frankfurt. Geplant sind zwei spiegelgleiche Bürogebäude, die bis Ende 2020 auf einem knapp 6.000 m² Grundstück an der Frankfurter Straße/Ecke Rahmannstraße in Eschborn entstehen. Anfang April begann das Generalunternehmen, die Ed. Züblin AG, mit den Tiefbauarbeiten. Der Entwurf für das fünfgeschossige Ensemble, mit rd. 12.500 m² Mietfläche und 273 Stellplätzen, stammt von Holger Meyer Architekten, ehemals MeyerSchmitzMorkramer.

