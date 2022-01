Mit einem überarbeiteten Strategieprogramm will die Strabag Real Estate (SRE) ihre Transformation hin zu einem nachhaltigen Real Estate Developer untermauern. Künftig rücken Aspekte wie die Reduktion von Ressourcenverbrauch und Treibgas-Emissionen sowie die Verbesserung von Materialkreisläufen und Energiebilanzen noch stärker in den Fokus. Auch Gebäude zu revitalisieren gewinnt weiter an Bedeutung.

[…]