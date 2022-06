Strabag RE legt Grundstein für Westend Office in Charlottenburg

Am Mittwoch hat Strabag Real Estate (SRE) den Grundstein für das Bürogebäude Westend Office in Charlottenburg gelegt. Am Fürstenbrunner Weg entstehen bis Ende 2023 insgesamt 24.000 m² modernste Bürofläche und 3.000 m² dazugehöriges Gartenidyll mit Naturdenkmal.

