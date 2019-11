Der Rohbau des zukünftigen Premier Inn Hamburg St. Pauli ist so gut wie fertig. Das feiert Strabag Real Estate (SRE) gestern mit geladenen Gästen auf dem Grundstück vis-à-vis vom Hamburger „Dom“ am Heiligengeistfeld. In Anwesenheit von Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director bei Premier In

Fotos: Bloomimages für Strabag Real Estate GmbH



[…]