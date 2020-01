Strabag plant Neubau am Berliner Tor

Die Strabag Real Estate GmbH (SRE) hat ein neues Development in der Hansestadt angekündigt: Direkt am Berliner Tor wird der Projektentwickler einen Büroneubau oder ein gemischt genutztes Objekt mit Hotelanteil mit einer Fläche von rund 22.000 m² errichten. Das 6.400 m² große Grundstück am Normannenweg 2-12, Ecke Eiffelstraße hat Strabag bereits von May & Co. erworben, die die Liegenschaft im Mai 2015 für rund 24 Mio. Euro erworben haben [wir berichteten].

.

Das Grundstück wurde vom Maklerhaus Angermann Investment Advisory AG vermittelt. Die juristische Beratung im Auftrag der SRE erfolgte durch die Kanzlei Jebens Mensching PartG mbB. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.