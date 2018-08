Strabag PFS übernimmt Gebäudemanagement für die HypoVereinsbank

Die Strabag Property and Facility Services GmbH verbucht einen weiteren Vertriebserfolg. Ab 1. April 2019 übernimmt sie das technische, infrastrukturelle und kaufmännische Gebäudemanagement für alle Bankstandorte der HypoVereinsbank (HVB) in Deutschland. Der Vertrag wurde für fünfeinhalb Jahre geschlossen und beginnt mit der Startup-Phase am 1. Oktober 2018. Vorausgegangen war turnusgemäß eine deutschlandweite Ausschreibung, bei der sich Strabag PFS gegen zahlreiche Wettbewerber durchsetzen konnte.

Insgesamt wird Strabag PFS bundesweit mehr als 500 Objekte bewirtschaften, darunter den „HVB-Tower“ in München, sämtliche Verwaltungsgebäude einschließlich der Rechenzentren sowie alle Filialen der Bank. Die Bruttogeschossfläche des Portfolios beläuft sich auf mehr als eine Million m².