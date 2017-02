Strabag PFS managt Theaterpassage in Essen

Theaterpassage

Die Strabag Property and Facility Services GmbH baut ihr Geschäft mit Handelskunden wie angekündigt weiter aus: Mit der Sparkasse Essen konnte der Facility Management-Dienstleister in diesem Bereich einen neuen Kunden gewinnen. Bei dem Zielobjekt - die Theaterpassage - handelt es sich zwar nicht um eine reine Handelsimmobilie, aber mit 5.000 m² inkludierter Handelsfläche spielt der Einzelhandel schon eine übergeordnete Rolle im Gebäude. Um diesen Bereich zu stärken hatte Strabag PFS erst Ende letzten Jahres das Kompetenz-Center Retail und Centermanagement ins Leben gerufen, dass seit Beginn des Jahres von Jörg Heinrich geführt wird [Jörg Heinrich leitet Retail- und Centermanagement bei Strabag PFS].

.

Seit dem 1. Januar 2017 managt Strabag PFS für insgesamt drei Jahre das Property- und Center Management der Theaterpassage in Essen. Die gemischt genutzte Immobilie Rathenaustraße 2 mit insgesamt 19.000 m² Nutzfläche verteilt sich in dem denkmalgeschützten Gebäude auf 5.000 m² Handelsfläche, 7.000 m² Bürofläche, 2.000 m² Theaterfläche sowie auf ein Facharztzentrum mit insgesamt 5.000 m².



Zu den vereinbarten Leistungen gehören neben kaufmännischen Dienstleistungen auch die Optimierung des Mieter- und Branchen-Mix, um die Passage langfristig am Markt zu positionieren. Die Neu- und Nachvermietung erfolgt in Kooperation mit den Retail-Spezialisten von Strabag PFS. Außerdem soll über ein individuelles Standortmarketing die Gesamtattraktivität der Passage über die Stadtgrenzen hinaus gesteigert werden.