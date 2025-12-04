Strabag PFS managt Logistikportfolio von Sicore und Fox

Strabag Property and Facility Services GmbH wurde von Sicore Real Assets und der DFI AM GmbH, einem Unternehmen der Fox Group, mit dem Property Management für ein nachhaltiges Logistikportfolio an vier Standorten in Deutschland beauftragt. Das Mandat umfasst zunächst Neubauprojekte mit einer Gesamtfläche von rund 173.400 m² an den Standorten Rastatt, Neuenburg, Lichtenau und Kandel.

.

Die Logistikimmobilien sind Teil des „Sicore German Logistics Impact“-Fonds, dem ersten nachhaltigen Fonds für Neubau-Logistikimmobilien in Deutschland. Das Portfolio steht für zukunftsorientierte und nachhaltige Logistikimmobilien. Alle Objekte werden nach DGNB-Gold (2023) zertifiziert und entsprechen den Energieeffizienzkriterien gemäß KfW 40.



Der FM-Dienstleister verantwortet für die Logistikobjekte sowohl das technische als auch das kaufmännische Property Management. Dazu zählen die Überwachung und Steuerung technischer Anlagen und Dienstleister, die Planung und Umsetzung baulicher Maßnahmen sowie das Gewährleistungsmanagement. Im kaufmännischen Bereich verantwortet Strabag PFS die Mieter- und Objektbetreuung einschließlich Nebenkostenabrechnung und Objektbuchhaltung.