Strabag PFS gewinnt Christian Ziemer für den Ausbau der Facility Services

Strabag Property and Facility Services GmbH baut die Vertriebsaktivitäten im technischen Facility Management aus. Seit 15. Januar verstärkt Christian Ziemer den Bereich „Facility Services Deutschland“. Als Doppelspitze mit Torsten May wird der 44-jährige Bau- und Wirtschaftsingenieur das Kundenportfolio erweitern und neue Marktsegmente erschließen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Strabag Property and Facility Services GmbH Hochtief Construction AG

Ziemer blickt auf 15 Jahre FM-Erfahrung zurück. Er kommt von Engie, wo er zuletzt als Account Director für nationale und internationale Großkunden in Deutschland zuständig war. Begonnen hat er seine berufliche Karriere bei Hochtief. Ziemer hat sowohl Bauingenieurwesen an der Universität-Gesamthochschule Essen als auch Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Dortmund studiert.



„Die zunehmende Digitalisierung wird die Entwicklung neuer Dienstleistungen im Markt für Facility Services ermöglichen und die Effizienz unserer Services erhöhen. Potenzial sehe ich hier vor allem in integrierten und produktionsnahen FM-Dienstleistungen für industrielle Kunden“, sagt Ziemer.