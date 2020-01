Strabag PFS ergattert zwei Neuaufträge für Berliner Ministerien

Die Strabag Property and Facility Services konnte zwei Neuaufträge für das Betreiben und Störungsmanagement verschiedener Berliner Bundeministerien gewinnen. Vorausgegangen waren Ausschreibungen durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die die Ressorts als zentrales Immobilienunternehmen des Bundes betreut. Über das Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Leistung der Strabag PFS für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in der Rochusstraße 8-10 beinhaltet hauptsächlich das Infrastrukturelle Facility Management (IFM). Für das BMFSFJ wurde der Vertrag zum 1. Februar 2020 über zwei Jahre mit der Option auf zweimalige Verlängerung geschlossen. Die Immobilie am Schöneberger Ufer hat 8.422 m² Nutzfläche.



Für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Europahaus und für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV) im Deutschlandhaus werden vorwiegend technische Facility-Management-Leistungen (TFM) abgerufen. Am 1. Januar 2020 übernahm Strabag PFS das qualitativ hochwertige Gebäudemanagement für das BMZ und die Stiftung für fünf Jahre mit der Option auf weitere fünf Jahre Verlängerung. Das Leistungsportfolio für die BImA im Deutschlandhaus beinhaltet die Wartung und Instandsetzung der gesamten technischen Gebäudeausstattung sowie einen 24-Stunden-Störungsdienst, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Immobilie besteht aus einem im Jahr 1930 erbauten Altbau mit einer Nutzfläche von 22.700 m² und aus einem fertiggestellten Neubau, der am 1. Februar 2020 von der Stiftung übernommen wird und eine Nutzfläche von rund 7.200 m² aufweist.



„Wir freuen uns über diese Neuaufträge, die eine Reihe bestehender Mandate in Berlin ergänzen. In der Hauptstadt sind wir durch unsere bereits vorhandene Präsenz bei Behörden und Regierungseinrichtungen mit den damit verbundenen Aufgaben bestens vertraut. Den Zuwachs beider Häuser sehen wir als weitere Herausforderung, unseren Qualitätsstandard auch im Hinblick auf den Neubau sowie die unterschiedlichen Gebäude unter Beweis zu stellen“, bestätigt Dirk Brandt, Geschäftsführer bei Strabag PFS PFS.