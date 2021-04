Das Dienstleistungsunternehmen hat am 1. April im Rahmen eines Asset Deals den Geschäftsbetrieb des in Hallbergmoos ansässigen Unternehmens erworben. Die Transaktion stärkt den Ausbau der regionalen Präsenz im Großraum München. Weitere Zukäufe in den nächsten Monaten sind bereits geplant.

Mit...

[…]