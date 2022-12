Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) hat zum 1.12.2022 die inhabergeführte Adomus Facility-Management GmbH erworben. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt erzielte im Geschäftsjahr 2021 mit rund 60 Mitarbeitern einen Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe.

