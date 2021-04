Strabag PFS erhält FM-Mandat für „Quartier der Generationen“

Die Stuttgarter GWG-Gruppe beauftragt die Strabag PFS mit dem integrierten Facility Management für das „Quartier der Generationen“ in der HafenCity. Das Leistungsspektrum umfasst die Wartung, Inspektion und Instandsetzung aller gebäudetechnischen Anlagen für rund 370 Wohneinheiten in 11 Gebäuden rund um den Lola-Rogge-Platz; hinzu kommt eine Tiefgarage.

