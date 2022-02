Strabag mit F101 auf der Zielgeraden

Flughafenstraße 101

© Booomtown GmbH

Die jüngste Projektentwicklung in der Düsseldorfer Airport City steht kurz vor der Fertigstellung. Das F101 an der Flughafenstraße 101 bietet künftigen Mietern auf 6.900 m² flexible Büroflächen mit einem spektakulären Blick auf das Vorfeld des Flughafens. Eigentümerin der beiden Gebäude F99 und F101 wird die LEG, die auch im F99 an der Flughafenstraße 99 ihren neuen Hauptsitz bezieht.

.

Entwickelt hat die beiden Gebäude die Strabag Real Estate – die damit bereits die siebte Immobilie in der Airport City realisiert hat. Umgeben von namhaften Unternehmen reiht sich das F101 in eine ganze Reihe von repräsentativen Gebäuden der Airport City ein.



„Wir freuen uns, dass unsere beiden neuesten Immobilien bald fertig sind und die ersten Mieter einziehen können,“ sagt Andrea Neuhaus, LEG Leiterin Gewerbeimmobilienmanagement. „Wir haben mit der STRABAG als Entwickler und JLL für die Vermarktung zwei kompetente und erfahrene Partner an Board, die uns bei der Realisierung zur Seite stehen“ so Neuhaus weiter.