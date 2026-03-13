Strabag mietet neue Büros bei Bonn

Die Strabag AG hat ein neues Büro in Bornheim angemietet. Mit dem zusätzlichen Standort im Rheinland, schafft das international tätige Bauunternehmen eine organisatorische Basis für die Betreuung laufender und künftiger Projekte im Raum Bornheim/Alfter. Ausschlaggebend für die Standortwahl war insbesondere die räumliche Nähe zum Gewerbegebiet in Alfter, mit dessen Erschließungsarbeiten die Strabag beauftragt worden ist.

.

Das Gewerbegebiet Alfter Nord II wird auf einem Plangebiet von insgesamt 480.000 m² entwickelt. Von dem neuen Bürostandort aus werden die Bau- und Infrastrukturmaßnahmen im Umfeld künftig koordiniert und begleitet. Die Gewerbespezialisten von Larbig & Mortag waren bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig