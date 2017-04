Strabag feiert Grundsteinlegung für neue Unternehmenszentrale in Köln

Seit Anfang des Jahres rollen auf dem Gelände der Strabag AG-Zentrale in Köln-Deutz die Bagger. Am 20.4.2017 hat das größte deutsche Verkehrswegebauunternehmen einen wichtigen Meilenstein auf der Baustelle erreicht: Rd. 70 Baubeteiligte und geladene Gäste nahmen an der symbolischen Grundsteinlegung für das neue Konzernhaus teil, das den Arbeitstitel „Siegi.241" trägt – benannt nach der Standortanschrift Siegburger Str. 241. Die Investitionssumme für das fünfgeschossige Gebäude plus Tiefgarage liegt bei rd. 45 Mio. Euro, die geplante Bauzeit beträgt ca. 20 Monate.

„Die Strabag AG hat seit nunmehr rd. 70 Jahren ihren Hauptsitz durchgehend in Köln. Wir fühlen uns der Rheinmetropole eng verbunden, stehen klar zu diesem Standort hier in Deutz und freuen uns, mit unserem Neubauvorhaben zugleich unser Konzern-Know-how in Sachen Bauen 4.0 zeigen zu können. Effiziente Planung und Ausführung unter Anwendung von BIM.5D und Lean Construction – das ist es, was wir hier in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Konzerneinheiten realisieren„, betonte Marcus Kaller, Vorstandsmitglied der Strabag AG, bei der Grundsteinlegung.





Foto v.l.: Marcus Kaller, Vorstand der Strabag AG, Dr. Thomas Birtel, Vorsitzender des Vorstands der Strabag SE, Florian Molzbichler, MHM architects und Dr. Alexander Tesche, Vorstand Ed. Züblin AG.



Der moderne Neubau mit rd. 17.100 m² Bruttogeschossfläche soll im Herbst 2018 bezugsfertig sein und eine noch engere Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen der Gruppe unter einem Dach fördern. Aktuell hat das Unternehmen mehrere Bürogebäude in der Siegburger Straße sowie einen Standort in der Alfred-Schütte-Allee. Nun rückt die Belegschaft räumlich näher zusammen, passend zur Unternehmensphilosophie und dem Motto „Teams Work.“. Siegi.241 bietet – das 1998 errichtete und mit dem Neubau verbundene Bestandsgebäude eingerechnet – Raum für rd. 1.000 Mitarbeiter verschiedener Konzerneinheiten, wie etwa Züblin, Strabag Real Estate, SAT oder BRVZ.