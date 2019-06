Strabag feiert Spatenstich für „The Twist“

Am vergangenen Donnerstag setzte die Strabag Real Estate für die Büroimmobilie „The Twist“ in Eschborn den symbolischen ersten Spatenstich. „Der Wirtschaftsstandort Eschborn wird durch das neue Bürogebäude gestärkt“, freute sich Eschborns Bürgermeister Mathias Geiger über den Zuwachs, betonend, dass am Standort bereits rund 20.000 Menschen arbeiten. Im Beisein zahlreicher Gäste griff er dann, gemeinsam mit SRE-Bereichsleiter Rhein-Main Andreas Hülsken, dem verantwortlichen Architekten Holger Meyer und ZÜBLIN- Bereichsleiter Claudius Schwartz, selbst zum Spaten. Anschließend wurde der erste Projektmeilenstein unter dem Motto „Twist & Ground“ bei schwungvoller Musik und Essen gefeiert. Das Projekt, das ingesamt ein Volumen von rund 70 Millionen Euro umfasst, soll Ende 2020 fertig gestellt sein.

.