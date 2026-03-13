Strabag feiert Baufortschritt beim H3ö Campus Hannover

Mit dem Richtfest für das Gebäude Mona erreicht der H3ö Campus in Hannover einen wichtigen Baufortschritt. Der von Strabag Real Estate entwickelte Bürostandort umfasst drei Gebäude mit insgesamt rund 21.600 m² Mietfläche. Neben nachhaltigen Bauweisen setzt das Projekt auf ein innovatives Energiekonzept mit Eisspeichertechnologie, das eine Wärme- und Kälteversorgung ohne fossile Energieträger ermöglichen soll.

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