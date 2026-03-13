Innovatives Energiekonzept
Strabag feiert Baufortschritt beim H3ö Campus Hannover
Mit dem Richtfest für das Gebäude Mona erreicht der H3ö Campus in Hannover einen wichtigen Baufortschritt. Der von Strabag Real Estate entwickelte Bürostandort umfasst drei Gebäude mit insgesamt rund 21.600 m² Mietfläche. Neben nachhaltigen Bauweisen setzt das Projekt auf ein innovatives Energiekonzept mit Eisspeichertechnologie, das eine Wärme- und Kälteversorgung ohne fossile Energieträger ermöglichen soll.
Das H3ö wird künftig unter anderem als zentraler Standort des Strabag-Konzerns in Niedersachsen dienen. Insgesamt werden dort bis zu 300 Kollegen aus verschiedenen Konzerneinheiten rund 5.300 m² Bürofläche nutzen.
„Wir freuen uns, mit dem Richtfest den fertigen Rohbau des H3ö mit unseren Gästen und Kollegen feiern zu können“, sagt Neuhaus. „Mit dem H3ö schaffen wir ein Arbeitsumfeld, das Nachhaltigkeit, moderne Architektur und eine naturnahe Lage verbindet.“
Der H3ö Campus mit rund 21.600 m² Gesamtmietfläche wird als moderner Bürostandort mit Campuscharakter entwickelt. Alle drei geplanten Gebäude erfüllen den DGNB-Gold-Standard.
Mona – die Monolithische – ist ein Ziegelgebäude mit rund 8.000 m² Büromietfläche und einer 50 Zentimeter starken Ziegelfassade, die ohne zusätzliche Dämmung auskommt. Cleo – die Begrünte – mit rund 7.600 m² Mietfläche erhält eine CO₂-reduzierte Konstruktion mit begrünter Fassade. Das dritte Gebäude Woody – der Hölzerne – ist als Holzhybridgebäude geplant. Alle drei Gebäude erhalten intensiv begrünte Dachterrassen.
Ein zentrales Element des Energiekonzepts ist die Eisspeichertechnologie, die in Kooperation mit dem Contractor Avacon Natur umgesetzt wird. Sie ermöglicht eine regenerative Wärme- und Kälteversorgung der Gebäude ohne fossile Energieträger. „Wir setzen mit unserem Energiekonzept und der innovativen Gebäudetechnik neue Maßstäbe für ressourcenschonende Bürostandorte“, so Dierking.
Das Richtfest wurde von einem Rahmenprogramm begleitet, bei dem sich die künftig auf dem Campus ansässigen Konzerneinheiten den Gästen vorstellten. Die rund 200 Besucher erhielten Einblicke in unterschiedliche Tätigkeitsbereiche des Bautechnologie-Konzerns: vom Spezialtiefbau über den Verkehrswegebau, die zentrale Technik und den Hochbau bis hin zur Projektentwicklung und zum Gebäudebetrieb.
Den Hochbau der beiden ersten Bauteile Mona und Cleo realisiert Ed. Züblin (Direktion Nord, Hannover). Die Fertigstellung des Gebäudes Mona ist für Ende 2026 vorgesehen, die Fertigstellung der Cleo folgt im Frühjahr 2027.