Strabag Real Estate plant die Errichtung eines modernen Büroensembles mit knapp 40.000 m² BGF in unmittelbarer Nähe zur HDI Versicherungszentrale in Hannover-Bothfeld. Derzeit steht auf dem rund 20.000 m² großen Grundstück an der Hauptverkehrsader Podbielskistraße ein nicht mehr sanierungsfähiger Bürokomplex aus den 70er Jahren. Da die Neubebauung zugleich eine optische…

[…]